Calciomercato Juventus, colpo in attacco | Tutti i nomi per Allegri

La Juventus si appresta a vivere le ultime ore di calciomercato in maniera spasmodica. I bianconeri lavorano ancora per un colpo in attacco: il punto sui nomi in lizza

La Juventus studia le mosse e le possibilità per chiudere al meglio il calciomercato. Dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, infatti, i bianconeri hanno necessità di centrare un nuovo colpo in attacco, come a centrocampo, per chiudere al meglio la sessione. L’arrivo di Moise Kean, infatti, potrebbe non bastare. Diversi nomi restano sul tavolo di Massimiliano Allegri, alla ricerca del profilo giusto, ma manca ancora l’accelerazione decisiva. Mauro Icardi resta in prima fila nell’ottica di un suo ritorno in Italia, ma più passano le ore più la pista è complicata per la Juventus. Occhio allora alle piste che potrebbero surriscaldarsi nelle ultimissime ore.

Calciomercato Juventus, tutti i nomi per l’attacco: da Scamacca a Jovic

Se n’è parlato molto in chiave Inter, ma Gianluca Scamacca nelle ultimissime ore di mercato potrebbe diventare un nome chiave in ottica Juventus. Il bomber potrebbe arrivare dal Sassuolo anche negli attimi finali della sessione, ma non è il solo. Da monitorare, infatti, anche il futuro di Luka Jovic: l’attaccante resta in uscita dal Real Madrid e non ha ancora trovato una destinazione. Occhi anche in casa Arsenal: come riporta ‘fichajes.net’, da tenere sotto controllo la pista che porta Alexandre Lacazette. È circolato con insistenza anche il nome di Pierre-Emerick Aubameyang, ma a poche ore dalla fine del mercato si tratta di uno scenario molto difficile da concretizzare.