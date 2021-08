La Juventus continua a lavorare per il presente, ma le idee del club bianconero sono rivolte anche al futuro: addio per arrivare al talento

Continua il lavoro della Juventus in vista della prossima stagione. Il club bianconero è sempre attivo per arrivare a giocatori già pronti per Massimiliano Allegri senza dimenticare anche il futuro. Così potrebbero esserci colpi di scena nelle ultime ore di calciomercato con i bianconeri sempre molto attivi. Non solo il colpo per rinforzare l’attacco di Massimiliano Allegri dopo l’addio a sorpresa di Cristiano Ronaldo, ma ci saranno idee suggestive anche per i numerosi talenti in circolazione. Ultime ore frenetiche di calciomercato per rinforzare la compagine bianconera anche pensando al futuro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, cessione a sorpresa | Resta in Serie A

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo in attacco | Intreccio con Ronaldo

Calciomercato Juventus, Pellegrini verso il prestito: idea per Damsgaard

La Juventus potrebbe così pensare al prestito del giovane terzino sinistro, Luca Pellegrini, pronto a cambiare aria per giocare con maggiore continuità. Così l’idea con la Sampdoria sarebbe anche un possibile acconto per arrivare al cartellino del talentuoso giocatore danese, Mikkel Damsgaard, protagonista anche ad Euro2020.

La Juventus è sempre molto attiva sul fronte calciomercato per provare così intrecci di calciomercato suggestivi in vista della prossima stagione. Il prestito del terzino bianconero, Luca Pellegrini, molto vicino alla Sampdoria potrebbe sbloccare anche il futuro di Damsgaard.