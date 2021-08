Inter, Moratti smentisce le voci | La decisione UFFICIALE

Massimo Moratti e l’Inter tornano a essere accostati in materia di presidenza e società. L’annuncio dell’ex patron sembra essere definitivo

Massimo Moratti è legato inevitabilmente all’Inter da un filo indissolubile. L’ex patron, secondo le voci che circolavano ieri, sarebbe potuto tornare in società con quote di minoranza, considerata la difficile situazione economica di Suning e le trattative per la cessione. In realtà, quest’ipotesi non sembra affatto di gradimento per Moratti.

Inter, Moratti smentisce il ritorno: il suo annuncio

Ai microfoni di ‘Chiringuito tv’, infatti, Moratti non lascia speranze a un suo ritorno sotto queste vesti: “Essere in minoranza in un club di calcio serve a poco. Agli Zhang, gli interisti devono essere grati per come hanno fatto le cose finora”. Il discorso si sposta poi sulla gestione delle società in generale: “Al momento non penso ci siano le condizioni per una cordata italiana alla guida del club, a prescindere da me e dalla mia volontà. Certo sarebbe bello se la nuova proprietà fosse appassionata, nel caso dovesse arrivare la cessione”. Su Interspac si dice possibilista e liquida la questione con uno “Staremo a vedere”.