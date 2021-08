Calciomercato, allo Zenit arriva Kritsyuk | Plusvalenza per il Gil Vicente

Nuovo portiere per lo Zenit, che ha concluso la trattativa per Kritsyuk: il calciatore russo lascerà il Portogallo

Lo Zenit San Pietroburgo sta per mettere le mani su un nuovo portiere. Si tratta di Stanislav Kritsyuk, che al momento veste la maglia del Gil Vicente. Arrivato a inizio luglio a parametro zero, lascerà subito il Portogallo e genererà una plusvalenza molto importante per le casse del club.

Secondo le informazioni raccolte da CalciomercatoNews.com, lo Zenit acquisterà Kritsyuk per 2 milioni di euro. Per il portiere russo un contratto di quattro anni. Plusvalenza per il Gil Vicente, che aveva ingaggiato gratis il giocatore, svincolatosi dal Belenenses poco più di un mese fa.