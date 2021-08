Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, non ha ancora rinnovato il suo contratto con il club partenopeo: l’annucnio per il suo possibile addio

Il futuro di Lorenzo Insigne resta ancora in bilico. Il capitano del Napoli, in scadenza di contratto nel giugno 2022, non ha ancora rinnovato il suo contratto con i partenopei. Al momento non ci sarebbero novità come svelato dallo stesso direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, prima del fischio d’inizio contro il Genoa ai microfoni di Dazn. Le trattative sono ormai arrivate in una fase di stallo e così il suo futuro resta incerto.

Calciomercato Napoli, Insigne in scadenza: idea Lazio

Da sempre tifoso del Napoli, lo stesso talento di Frattamaggiore ha manifestato la sua voglia di essere legato ai colori azzurri. Da diversi mesi va avanti la sua situazione con lo stesso Luciano Spalletti, che aveva rivelato già nel ritiro di Dimaro, i contatti in corso con il presidente De Laurentiis per risolvere definitivamente la questione rinnovi. Così il giornalista, Ilario Di Giovambattista, ai microfoni di ‘Radio Radio’ ha svelato il forte interessamento del club biancoceleste, allenato da Maurizio Sarri: “La Lazio ha offerto 25 milioni di euro per avere Insigne subito. per la mia fonte si fa al 90%”.

Nelle prossime ore potrebbero esserci novità importanti per quanto riguarda il futuro di Lorenzo Insigne. Il talento di Frattamaggiore dovrà comunicare la sua decisione in tempi brevi alla società con il suo agente sempre al lavoro.