Samir Handanovic, estremo difensore e capitano dell’Inter di Simone Inzaghi, dovrebbe lasciare i nerazzurri al termine della stagione: al suo posto occhio al doppio colpo

Il campionato dell’Inter di Simone Inzaghi è partito nel migliore dei modi e forse in un modo a molti inaspettato. Dopo una sessione di calciomercato ricca di sorprese che ha portato all’addio di Achraf Hakimi, esterno destro approdato al PSG di Mauricio Pochettino, e di Romelu Lukaku, centravanti belga tornato al Chelsea, la Beneamata ha iniziato la sua stagione con sei punti in due partite. Non solo il Genoa, ancora un cantiere aperto, ma anche la prova del Verona, fuori casa, che ha messo in mostra il carattere di una squadra che non vuole darsi per vinta in partena e combattere per mantenere lo status di campione d’Italia.

Una macchia però c’è nella sfida del Bentegodi ed è rappresentata dalla prestazione particolarmente negativa di Samir Handanovic, estremo difensore e capitano dell’Inter. Un passaggio sbagliato dallo sloveno ha infatti portato al momentaneo vantaggio degli scaligeri e non è il primo errore dell’esperto ex portiere dell’Udinese. In quest’ottica infatti si ragiona sul nome del successore, attenzione al possibile doppio colpo.

Calciomercato Inter, erede Handanovic | Possibilità di doppio arrivo

Samir Handanovic è destinato, salvo sorprese, a lasciare l’Inter al termine della naturale durata del suo contratto, ovvero alla fine di questa stagione. Molti sono stati i nomi fatti per prendere il suo posto, ma attenzione ad un possibile doppio arrivo fra i pali, che andrebbe anche a coincidere con la partenza di Radu.

Stiamo parlando delle piste che portano ad Andre Onana, estremo difensore dell’Ajax che potrebbe arrivare a parametro zero, e Lukasz Skorupski, portiere del Bologna di Sinisa Mihajlovic. Una doppia operazione che non sarebbe particolarmente onerosa e che garantirebbe alla rosa la presenza di due titolari, soprattutto se Onana, visto il periodo di inattività legato alla sospensione per doping, non dovesse riprendere al meglio al rientro fra i pali.