La Juventus ha seguito la pista Aguero per questi ultimi giorni di calciomercato e spunta la rivelazione sul futuro

La Juventus sta vivendo le ultime ore di calciomercato in maniera molto movimentata visto che ha perso Cristiano Ronaldo all’ultimo e ora ha bisogno di rinforzi per avere una rosa all’altezza. I bianconeri però hanno poco tempo a disposizione e non sarà facile cercare il colpo importante entro questa sera.

Si è parlato tanto anche di Sergio Aguero, visto che non sembra soddisfatto del Barcellona dopo l’addio di Messi, ma l’argentino potrebbe restare solo una suggestione. Ecco le parole del giornalista Stefano Salandin: “Qualche operatore alimentava un suggestivo Aguero per la Juventus ma tale appunto sembra destinata a restare: una suggestione”.

Calciomercato Juventus, Aguero soltanto una suggestione

Dunque non sarà El Kun Aguero il rinforzo in attacco per la Juventus. C’è stato qualche discorso per provare a strappare l’argentino, così come riportato dal giornalista Salandin, ma l’operazione sembra destinata a restare solo una suggestione anche in queste ultime ore di calciomercato.

Nonostante l’addio di Cristiano Ronaldo dunque è possibile che la Juventus non faccia un colpo importante in queste ultime ore di calciomercato. Alle 20 ci sarà il gong finale, il nome prioritario sembra Mauro Icardi ma l’affare resta comunque molto difficile.