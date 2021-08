Calciomercato Juventus, Kessie gratis | La situazione

La Juventus è molto interessata a ingaggiare Franck Kessie a parametro zero dal Milan: ecco tutti i dettagli

Il Milan in questa stagione ha perso Donnarumma e Calhanoglu a parametro zero, due elementi importantissimi per l’undici titolare di Stefano Pioli. Un altro dei calciatori chiave è Franck Kessie, che ha il contratto in scadenza nel 2022 e non ha ancora rinnovato. La trattativa sta andando per le lunghe, le richieste sono molto alte -circa 6-7 milioni di euro a stagione- e Paolo Maldini, almeno per il momento, non ha raggiunto un accordo con l’agente. Ed è chiaro che grandi club come l’Inter e soprattutto la Juventus iniziano a pensare al colpo gratis nel 2022.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, post Ibra in Serie A | Colpo a parametro zero per giugno

LEGGI ANCHE >>> DIRETTA Calciomercato, oggi la chiusura: tutte le operazioni LIVE

Milan, Juventus su Kessie a zero

La Juventus si sarebbe fatta sotto per ingaggiare Franck Kessie a parametro zero dal Milan il prossimo anno. Una manovra simile a quella effettuata per Gianluigi Donnarumma la scorsa stagione, poi approdato al PSG. Il centrocampista ivoriano è seguito anche dall’Inter, che resta attenta allo sviluppo di questa situazione. L’intenzione del Milan è quella di rinnovare il contratto di Kessie, ma quando la trattativa è in fase di stallo diventa tutto più complicato, a maggior ragione quando s’inserisce la Juve.