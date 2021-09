Calciomercato Juventus, centravanti per Allegri | Tutto rinviato

La Juventus non ha effettuato il grande colpo in attacco, che a questo punto potrebbe arrivare la prossima estate

Dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, la Juventus ha deciso di puntare su Moise Kean. Si tratta di un ritorno dopo la cessione di due anni fa all’Everton per circa 27 milioni di euro. Problemi economici dei bianconeri che hanno impedito di piazzare il grande colpo al centro dell’attacco. che a questo punto potrebbe arrivare l’anno prossimo. L’estate del 2022 potrebbe infatti dare a Massimiliano Allegri un nuovo centravanti: tanti i nomi in ballo, tra questi c’è Alexander Isak, ora alla Real Sociedad e protagonista con la Svezia a Euro 2020.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, post Ibra in Serie A | Colpo a parametro zero per giugno



LEGGI ANCHE >>> DIRETTA Calciomercato, oggi la chiusura: tutte le operazioni LIVE

Juventus, Isak per il 2022

Alexander Isak è paragonato in Svezia come l’erede di Ibrahimovic nella nazionale. Caratteristiche chiaramente diverse, ma coi baschi si è ben comportato nella scorsa stagione. Sia in Europa League, sia in Liga. Con la Real ha un contratto molto lungo, rinnovato poche settimane fa. La sua valutazione si aggira intorno ai 40-45 milioni e potrebbe essere questa la cifra che la Juventus investirebbe la prossima estate per il centravanti. Un rinvio di un anno, dunque, con Allegri che punterà su Kaio Jorge, Morata, Dybala e Kean nella zona centrale dell’attacco.