Calciomercato Juve, svolta Dybala | Rinnovo e addio: due scenari

La Juventus ha appena concluso il calciomercato senza i botti finali, ma prepara il futuro. Il nome di Paulo Dybala resta in via di valutazione in vista dei prossimi mesi

Il calciomercato si è appena concluso, ma, si sa, non si ferma mai per gli addetti ai lavori, pronti a cogliere le migliori occasioni in circolazione. Anche la Juventus ci ha provato nelle ultimissime ore di trattative, ma non è riuscita a centrare colpi importantissimi per lo scacchiere di Massimiliano Allegri. L’attacco si è fermato, quindi, all’approdo di Moise Kean a Torino, ma il piano per il futuro è sicuramente arrivare a un nome di primo livello e con grande prospettiva.

Intanto la situazione contrattuale di Paulo Dybala resta sul tavolo della società. I prossimi giorni potrebbero già essere quelli decisivi per la fumata bianca e suggellare il rinnovo con la Juventus. Un prolungamento che, vista la volontà delle parti e gli indizi dal calciomercato, ormai non pare in dubbio. Ma il futuro potrebbe essere comunque lontano dalla Vecchia Signora: ecco le ultime prospettive.

Calciomercato Juventus, bivio Dybala: svolta sul campo o addio

Nonostante il rinnovo sia sempre più vicino la posizione di Dybala resta in bilico in vista di giugno 2022. Allegri punta molto sulle qualità dell’argentino che ha posto al centro della Juventus, ma permangono dei dubbi circa la leadership e la personalità della Joya. È così che, anche in caso di rinnovo, potrebbe arrivare l’addio del calciatore se le prestazioni del dieci non dovessero decollare. Su di lui restano forti gli interessi delle big di Premier, su tutte Tottenham e Arsenal, ma anche quello del Barcellona. Potrebbe andare in scena uno scambio per rinforzare l’attacco bianconero, ma non è assolutamente da scartare anche una cessione secca. Il piano della Juventus, infatti, sarebbe reinvestire quanto guadagnato per un nome di primo livello, come potrebbe essere Dusan Vlahovic.