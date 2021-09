Brutta notizia in casa Napoli: infortunio in Nazionale per l’estremo difensore

Arriva una brutta notizia in casa Napoli che non farà piacere a Luciano Spalletti: il portiere italiano Alex Meret, dopo aver raggiunto il ritiro della Nazionale di Roberto Mancini, ha subito un infortunio che gli impedirà di prendere parte alla gara tra Italia e Bulgaria. L’estremo difensore ex Udinese e Spal è tornato a Napoli per nuovi accertamenti.

Il Napoli ha diramato un comunicato ufficiale. Ecco il comunicato del club azzurro: “Alex Meret, che ha raggiunto il ritiro della nazionale domenica sera dopo la gara Genoa-Napoli, si è sottoposto oggi a esami strumentali che hanno evidenziato la frattura dell’apofisi trasversa di sinistra della terza e quarta vertebra lombare”.