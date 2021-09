Al termine della sessione estiva di calciomercato, molti giocatori di grande livello sono rimasti senza squadra e quindi svincolati: ecco chi sono

Termina la sessione estiva di calciomercato che rimarrà senza alcun dubbio una delle migliori di sempre. Abbiamo assistito a cambi di maglia continui, dai più scontati ai più sorprendenti, come quello di Leo Messi e Sergio Ramos al Psg, di Sancho e Varane al Manchester United, ma anche tantissimi romantici ritorni, come quello di Lukaku al Chelsea, di Griezmann all’Atletico Madrid e ovviamente di Cristiano Ronaldo al Manchester United. Anche in Serie A, nonostante gli addi di Hakimi, Donnarumma, Ronaldo e Lukaku, sono arrivati ottimi giocatori, come Abraham, Dumfries, Giroud, e altri come Felipe Anderson e Moise Kean sono ritornati.

Calciomercato, da David Luiz a Ribery: ecco i migliori 20 svincolati

Restano, però, diversi giocatori, alcuni di uno spessore molto elevato, rimasti senza squadra e quindi svincolati e a disposizione di qualsiasi club volesse ancora rinforzarsi. Ecco la lista dei migliori 20:

Angel Romero Nicolas N’Koulou José Izquierdo Oscar Romero David Luiz Clement Grenier Gaston Ramirez Fernando Franck Ribery Valère Germain Olivier Ntcham Hatem Ben Arfa Jack Wilshere Shkodran Mustafi Sebastian Giovinco Daniel Sturridge Mateo Musacchio Eliaquim Mangala Javier Pastore Rafael

Tra tutti spicca, ovviamente, David Luiz, svincolato dall’Arsenal, ma non passano inosservati Ribery, nonostante l’età, Wilshere, che attualmente si sta allenando in solitario sul campo del Como e potrebbe approdare in una squadra di Serie A, Pastore, ma anche Sebastian Giovinco che potrebbe tornare in Italia a parametro zero. Un’occasione persa è, invece, quella di Jerome Boateng, svincolato dal Bayern Monaco e accasatosi al Lione nelle ultime ore di calciomercato.