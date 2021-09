Il centrocampo della Juventus è rimasto leggermente incompleto motivo per cui a gennaio qualora si presentasse l’occasione potrebbe arrivare un rinforzo. Idea dal Real Madrid

Si è chiuso senza sussulti il mercato della Juventus, con i tifosi che si aspettavano un altro centrocampista che potesse innalzare il tasso tecnico insieme a Manuel Locatelli. L’indiziato numero uno era Miralem Pjanic che però è rimasto a Barcellona, mentre Allegri ora dovrà trovare soluzioni alternative per sopperire alla situazione deficitaria di un reparto che si trascina problematiche ormai da un anno. In soccorso del tecnico livornese potrebbe arrivare dunque il mercato di gennaio, che spesso presenta occasioni interessanti soprattutto tra i cosiddetti ‘esuberi’. In particolare il Real Madrid ha diversi calciatori che sono rimasti alla corte di Ancelotti, ma che rischiano di partire già nella prossima sessione. Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter

Calciomercato Juventus, Camavinga spinge via Ceballos: in uscita dal Real Madrid

In particolare il Real Madrid ha concluso proprio nelle battute finali del mercato l’arrivo di Eduardo Camavinga, andando ad inserire in organico un altro centrocampista di grande talento che va ad unirsi ai vari Modric, Kroos, Casemiro, Valverde, Isco e Ceballos. Proprio quest’ultimo con l’arrivo del giovane francese potrebbe veder ridotto ulteriormente il proprio spazio nelle rotazioni. Prossimo al ritorno dopo l’infortunio rimediato alle Olimpiadi, Ceballos piace molto al Real Betis, sua ex squadra, e a gennaio potrebbe lasciare ancora il Real in cerca di nuova fortuna.

In questo senso potrebbe subentrare proprio una Juventus vogliosa di migliorare il proprio centrocampo, con un talento ancora giovane, di prospettiva e soprattutto di enorme qualità tecnica utile ad innalzare la cifra del reparto. I bianconeri potrebbero tentare il Madrid con un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 20 milioni di euro, che potrebbero bastare per sbaragliare la concorrenza del Betis, piazza favorita da Ceballos ma sicuramente meno appetibile rispetto a quella di Torino, che potrebbe rappresentare un’altra grande chance nella carriera dello spagnolo che piace anche ad Allegri.