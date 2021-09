La Juventus continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato in vista della prossima stagione: acconto per il talento in Serie A

La sessione estiva di calciomercato è terminata da poche ore, ma i top club di Serie A sono già proiettati già alla prossima stagione con idee suggestive. Così la Juventus ha messo a segno due cessioni in prestito decisive, come quelle di Dragusin e Ihattaren. Quest’ultimo è stato davvero un colpo per il centrocampista clase 2002 della scuderia di Mino Raiola, che ha ottimi rapporti con il club bianconero. In questo modo con la Sampdoria si è creato un vero e proprio asse che potrebbe arrivare al centrocampista danese Mikkel Damsgaard.

Calciomercato Juventus, Damsgaard idea per il futuro

Il centrocampista della Sampdoria è stata una delle rivelazioni della scorsa stagione mettendosi in luce anche ad Euro2020. Damsgaard è stato un vero e proprio di mercato da parte di Ferrero che si è assicurato uno dei migliori esterni d’Europa. Classe 2000, il talentuoso giocatore danese ha collezionato ben 35 presenze con due gol e quattro assist vincenti nella scorsa Serie A attirando gli interessi delle big d’Europa, così come la Juventus.

Il club bianconero è sempre alla ricerca di giovani talenti in grado di incrementare la qualità della rosa di Massimiliano Allegri. Con l’asse creato con la Sampdoria, potrebbe esserci una sorta di acconto per avere la priorità per il centrocampista danese pronto per il salto di qualità. In questo modo Milan e Inter dovrebbero virare su altri obiettivi visto che il suo profilo è stato accostato anche alle due compagini milanesi.

