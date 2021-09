L’Inter potrebbe cedere Ivan Perisic nella prossima sessione di calciomercato, Marotta ha già pensato al sostituto

L’Inter ha affidato spesso la fascia sinistra a Ivan Perisic nella scorsa stagione, esterno offensivo che ha disputato anche Euro 2020 con la Croazia. Anche Simone Inzaghi potrebbe affidargli la titolarità indiscussa in questa stagione, ma c’è un dettaglio abbastanza rilevante: il suo contratto scadrà nell’estate del 2022 ed è possibile che non venga rinnovato, anche perché il club nerazzurro è alle prese con diversi tagli. Una situazione che induce Beppe Marotta a cautelarsi, visto che potrebbe perdere il giocatore a parametro zero.

Inter, con Perisic via arriva Marcos Alonso

Secondo quanto riferito da ‘InterLive.it’, l’Inter potrebbe cedere Ivan Perisic già a gennaio. L’idea di Marotta è quella di non voler perdere l’esterno croato a parametro zero, cercando quindi di incassare qualche milione importante per le casse nerazzurre nel prossimo mercato. Un’offerta di rinnovo verrà comunque presentata. Il costo del cartellino di Perisic si aggirerebbe sui 5 milioni di euro. Al suo posto, si punterebbe su un terzino già in passato nel mirino dell’Inter: Marcos Alonso, che il Chelsea propose nell’ambito dell’affare Lukaku.