La Superlega sembrerebbe non essere ancora morta: Agnelli e Florentino Perez preparano un progetto anti UEFA

Alcuni mesi fa la Superlega ha creato scompiglio in Europa. Il progetto messo in piedi da dodici top club europei, definiti come fondatori, è poi naufragato sotto le ‘minacce’ della UEFA di essere esclusi da Champions League ed Europa League, e addirittura dagli Europei.

Così dopo che ben nove squadre su dodici hanno deciso di abbandonare il progetto, Andrea Agnelli e Florentino Perez, i principali fautori di questo movimento rivoluzionario, starebbero lavorando a un nuovo progetto che possa superare le barriere imposte dalla UEFA. Si pensa anche a una nuova formula per la competizione.

Superlega, Agnelli e Perez non si arrendono: il nuovo progetto

La Superlega potrebbe tornare alla ribalta prima del previsto. Andrea Agnelli e Florentino Perez infatti ancora non si sarebbero arresi e starebbero progettando nuove formule per far funzionare tutto. Secondo quanto riportato da ‘Der Spiegel’, per creare nuove formule si sarebbe contattata l’azienda inglese Flint.

Poi la consulente A22 Sport Management si sarebbe messa all’opera per cercare di creare una competizione che comprenda due campionati, come Superlega 1 e Superlega 2, con promozioni e retrocessioni, come un vero e proprio campionato, ma europeo. Vedremo se questa volta la Superlega riuscirà ad aggirare la UEFA e completare finalmente il progetto.