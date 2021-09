Il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, analizza il mercato granata e si sofferma sulle posizioni di Juric e Belotti: l’attaccante è stato accostato a Milan ed Inter

L’inizio del mese di settembre coincide con la fine del calciomercato e con le prime analisi su quanto operato dalle società in estate. Gli ultimi mesi hanno visto diversi club cambiare guida tecnica e, di conseguenza, anche giocatori per rispondere poi alle nuove esigenze tattiche. Un esempio arriva dal Torino, rivoluzionatosi. Il presidente Cairo ha accolto in granata Ivan Juric, ma la mossa principale è stata la conferma nel roster di capitan Belotti.

L’attaccante, campione d’Europa con Mancini, è in scadenza di contratto nel 2022 e non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo. La sua situazione lo ha portato in estate ad essere vicino a Milan ed Inter, ma alla fine è rimasto al Torino. Il giocatore deve ora recuperare la miglior condizione fisica: è infortunato e ne avrà per almeno un mese, ma i tifosi lo aspettano. Il capitolo Belotti resta però un tema aperto in casa granata.

A confermarlo è stato il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, in conferenza stampa: “È un professionista eccezionale, tiene alla maglia. Non ha mai cambiato idea e il suo atteggiamento non cambierebbe se venisse contattato da qualche altro club“. Il futuro potrebbe quindi portare le parti a separarsi: “Penso che i risultati di tutti siano determinanti per il futuro del Toro e di Belotti“, dice Vagnati.

Calciomercato Torino, il futuro di Belotti

Il direttore tecnico conferma che c’è un clima sereno nello spogliatoio, condiviso anche dal capitano. Mister Juric ha iniziato la stagione con due sconfitte, ma gode della piena fiducia: “Siamo contenti di ciò che abbiamo fatto e degli sforzi del presidente, ma la parola spetta al campo“, dice Vagnati. Poi chiude: “Con il mister ho un ottimo rapporto, ci diciamo le cose come stanno e c’è un rapporto di condivisione. Adesso le cose o cambiano, o cambiano: non possiamo fare un’altra stagione come le ultime due“.