Calciomercato Juventus, Kovacic a gennaio | Formula e cifre

Juventus attesa protagonista del prossimo calciomercato di gennaio. Un centrocampista oltre a un bomber: in lizza due ex Inter

La Juventus è attesa protagonista del prossimo calciomercato di gennaio. I bianconeri saranno chiamati ad accontentare un Allegri certamente insoddisfatto di quello estivo. Cristiano Ronaldo non è stato sostituito a dovere, in più non è arrivato il tanto desiderato regista, nello specifico Miralem Pjanic. Cherubini e soci potrebbero provare a chiudere per due ex Inter, in primis per Mauro Icardi. Più che il Paris Saint-Germain, la Juve dovrà riuscire a convincere l’argentino a lasciare Parigi dove ormai si è ben integrato e guadagna ben 10 milioni di euro netti bonus inclusi. Pur non avendo un ruolo da protagonista, il classe ’93 di Rosario non ha fin qui voluto spostarsi, tanto meno per traslocare a Torino…

L’altro ex Inter che ‘La Vecchia Signora‘ può provare a prendere nella finestra invernale è Mateo Kovacic. Il croato nasce mezz’ala ma anche se non soprattutto in Nazionale ha dimostrato di poter giocare benissimo – sfruttando gli enormi mezzi tecnici e la grande visione di gioco – pure da play. Mollato Pjanic (che ora potrebbe finire al Besiktas) perché troppo costoso e ultra-trentenne, oltre che fisicamente logoro, ecco che il classe ’94 nativo di Linz (Austria) può rappresentare davvero il profilo ideale per alzare il tasso tecnico della mediana juventina.

Calciomercato Juventus, colpo Kovacic | La formula

Kovacic è molto apprezzato da Tuchel, ma non è certo un intoccabile. La Juventus potrebbe provarci con la formula del prestito fino a giugno 2023 più obbligo di riscatto fissato a 30 milioni di euro. Da superare l’ostacolo ingaggio del croato, che è di circa 9 milioni di euro.

A.R.