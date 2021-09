Flop e addio anticipato per il talento Real: il Milan lancia la sfida all’Inter

Il talento non è riuscito a imporsi nella sua esperienza in prestito. I club italiani monitorano la situazione, con Inter e Milan pronti a sfidarsi

Il calciomercato non dorme mai e le big italiane e internazionali sono già pronte a mettere a segno dei colpi molto interessanti in vista di gennaio. O degli addii eccellenti. Da monitorare con grande attenzione, in vista del prossimo futuro il momento di Reinier Jesus. Grande talento in Brasile, arriva in Europa dopo un grande investimento del Real Madrid, ma non riesce a imporsi nelle gerarchie titolari dei Blancos. Qualche buona prestazione e qualche gol, prima della partenza in prestito per maturare. Il Borussia Dortmund poteva essere per lui la grande occasione grazie alla quale mettersi in evidenza. Purtroppo per il talento ciò non è ancora successo.

Reinier è legato al Borussia da un prestito biennale, ma una decisione clamorosa potrebbe avanzare nelle prossime settimane tra i gialloneri. Secondo quanto riporta la ‘Bild’, infatti, potrebbero interrompere il trasferimento, con il calciatore che tornerebbe al Real Madrid già a gennaio. Un addio inaspettato, soprattutto per le attese che precedevano il talento al suo arrivo in Europa, ma che di certo potrebbe fare la fortuna dei club italiani.

Reinier e la possibile interruzione del prestito: ci sono Inter e Milan

Il calciatore, in ogni caso, non dovrebbe restare al Real Madrid che a gennaio gli troverebbe una nuova destinazione in prestito. L’Inter, già prima del prestito al Borussia, era interessata al calciatore e potrebbe tornare alla carica anche in quest’occasione. Occhio, però, anche al Milan: i rossoneri hanno acquistato Junior Messias e hanno Brahim Diaz, ma potrebbero puntare su Reinier per dare un’ulteriore svolta sulla trequarti. Sfida totale, quindi, tra i club milanesi, in attesa di novità decisive sul fronte brasiliano, ora sempre più lontano dal Borussia Dortmund.