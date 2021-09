Addio alla Juventus a gennaio: doppio scambio col PSG

Un giocatore della Juventus potrebbe lasciare i bianconeri nel calciomercato di gennaio: occhio al doppio scambio con il PSG

La Juventus è già proiettata alla prossima sessione di calciomercato. Quella appena conclusa è stata abbastanza complicata per i bianconeri. Dall’estenuante trattativa per portare Locatelli a Torino alla partenza di Cristiano Ronaldo poco prima della fine della finestra estiva, con il solo arrivo di Kean per rimpiazzarlo. Ecco che il Football Director Cherubini comincia a preparare le prossime mosse per non farsi trovare impreparati in futuro. In questo senso, a gennaio potrebbe avvenire un importante scambio col PSG.

Ieri è stato accostato ai parigini Danilo. La ‘Vecchia Signora’ potrebbe approfittarne per proporre ai francesi l’inserimento di uno tra Icardi e Paredes nell’affare, entrambi opzioni che i piemontesi seguono da tempo. Il laterale brasiliano, impiegato da Allegri come regista nella partita contro l’Empoli, viene valutato sui 30 milioni di euro e in estate era stato cercato anche dal Bayern Monaco.

Prezzo simile anche per Paredes, mentre per Icardi – che con il mancato passaggio di Mbappe al Real Madrid non ha spazio – dovremmo essere intorno ai 50 milioni. La Juventus vuole potenziare la rosa, occhio al possibile scambio col PSG.