Martedì nero per l’Italia di Roberto Mancini: dopo Immobile, il ct deve rinunciare ad un altro attaccante per il match contro la Lituania

Giorni difficili per l’Italia di Roberto Mancini. Gli Azzurri, nonostante il record di 36 risultati utili consecutivi, hanno perso brillantezza e sono reduci da due pareggi di fila contro Bulgaria e Svizzera. Il cammino per Qatar 2022 non è ancora compromesso: la Nazionale è prima nel girone, ma ora bisogna vincere le tre partite restanti per evitare un ritorno degli elvetici. Il prossimo avversario è la Lituania, con la sfida in programma per mercoledì 8 settembre.

L’Italia dovrà però disputare la partita con alcune defezioni importanti. Dopo aver perso Ciro Immobile per un affaticamento muscolare (l’attaccante della Lazio sta facendo rientro a Roma), mister Mancini deve rinunciare ad un altro titolare. Il riferimento è a Lorenzo Insigne che, secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, ha lasciato Coverciano per motivi personali.

Italia, dopo Immobile lascia il ritiro anche Insigne

Nulla di grave, quindi, per il capitano del Napoli. Mister Spalletti dovrebbe averlo a disposizione per la ripresa del campionato, con i partenopei attesi dallo scontro diretto contro la Juventus. Ancora a punteggio pieno dopo due giornate, il Napoli potrà contare anche su Osimhen. Squalifica ridotta per l’attaccante, che contro i bianconeri potrà quindi essere convocato.