Napoli, l’incognita Insigne e l’assalto dell’Inter a gennaio

L’Inter potrebbe mettere le mani su Lorenzo Insigne, pronta l’offerta scambio nei confronti di Aurelio De Laurentiis

Sta tenendo banco in casa Napoli il rinnovo di Lorenzo Insigne, attualmente in scadenza nel 2022. Le trattative fino a questo momento hanno portato a un nulla di fatto, ed è chiaro che i top club europei inizino a farci più di un pensierino. In Serie A, la squadra più interessata è l’Inter. Un interesse palesato già durante la finestra di calciomercato estiva, che potrebbe concretizzarsi in qualcosa di più a gennaio, quando mancheranno pochissimi mesi allo svincolo del capitano partenopeo. Beppe Marotta potrebbe mettere sul tavolo qualche giocatore per imbastire uno scambio con De Laurentiis.

Inter, offerta scambio per Insigne

E’ chiaro che essendoci tanta concorrenza per Insigne, l’Inter provi ad anticipare l’operazione. L’idea è quella di mettere sul piatto giocatori come Sanchez o Matias Vecino a gennaio per uno scambio. C’è però il muro del Napoli, che rifiuta questa possibilità. Il capitano è un giocatore troppo importante per l’idea di calcio di Luciano Spalletti, e nonostante il pericolo di perderlo a parametro zero, De Laurentiis preferisce non privarsene a gennaio.