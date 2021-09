Assalto dalla Spagna per il top player, scambio con la Juventus

Continuano le sirene dalla Spagna in casa Juventus: possibile colpo in difesa per il top club, la richiesta dei bianconeri per l’affare

La Juventus continua a lavorare in ottica futura tra acquisti e cessioni eccellenti. Il Real Madrid guarda sempre in casa bianconera per quanto riguarda il forte centrale olandese de Ligt, che è stato seguito a lungo anche dal Barcellona. Dopo l’addio di Sergio Ramos, trasferitosi al PSG, e quello di Varane allo United nell’ultima sessione di mercato, i blancos potrebbe provare così il colpo ad effetto.

LEGGI ANCHE >>> Colpo sulla trequarti per Pioli | Occasione Milan a parametro zero

LEGGI ANCHE >>> Tentativo di scambio per Kessie: la Juventus ci prova

Con i soldi risparmiati per il cartellino di Mbappe, che alla fine non si è mosso da Parigi, Florentino Perez proverà a tutti i costi il colpo da novanta offrendo 70 milioni cash più il cartellino di Asensio, valutato intorno ai 30 milioni. La Juventus, invece, continua a chiedere l’attaccante brasiliano Vinicius con una valutazione pari a 50-55 milioni di euro. Tutto sarà più chiaro a partire dai prossimi mesi con il Real Madrid che dovrà rinforzare nuovamente il reparto difensivo di Carlo Ancelotti.