Il sorpasso che subisce l’Inter con l’addio di Theo Hernandez

Stefano Pioli ha a disposizione una grande squadra, nonostante gli addii di Donnarumma e Calhanoglu la scorsa estate a parametro zero. Nel Milan gioca probabilmente il terzino sinistro più forte della Serie A, Theo Hernandez, e di questo se ne sono accorti anche in Francia. E’ stato infatti convocato dalla nazionale e ha anche disputato la prima partita da titolare. Tanti sono i top club interessati al giocatore e tra questi c’è il Manchester City, che a sinistra non ha mai avuto un big al livello degli altri elementi della squadra.

Milan, Marcos Alonso per sostituire Theo Hernandez

Qualora dovesse esserci l’offensiva del Manchester City per Theo Hernandez, il Milan dovrebbe cautelarsi acquistando un nuovo terzino sinistro. E punterebbe su Marcos Alonso, da tempo obiettivo dell’Inter. La valutazione del rossonero si aggira sui 60-70 milioni di euro, e chiaramente è molto ambito a livello europeo nonostante il costo elevato. D’altra parte c’è l’Inter che subirebbe una sorta di sorpasso per Marcos Alonso, che il Chelsea aveva anche provato a offrire nella trattativa Lukaku. L’ex Fiorentina vale sui 15 milioni di euro.