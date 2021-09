L’acquisto del Barcellona che diventa occasione per Inter e Juventus

Il Barcellona vuole ingaggiare un nuovo laterale sinistro: Gaya del Valencia. L’operazione potrebbe favorire un colpo di mercato sulla mancina per Juventus e Inter.

Il calciomercato estivo del Barcellona è stato all’insegna delle difficoltà economiche. Problemi che non hanno consentito ai blaugrana di rinnovare il contratto di Lionel Messi e che hanno imposto ai catalani una spending review degli ingaggi pagati ai calciatori. Sono comunque arrivati alla corte di Koeaman giocatori come Aguero e Depay, che hanno parzialmente compensato dli addii del sei volte Pallone d’oro e di Griezmann. I dirigenti culè hanno intenzione di proseguire nella direzione che porta a un ringiovanimento della rosa e starebbero provando a imbastire un’operazione che porti a Barcellona il terzino sinistro del Valencia Luis Gaya.

Gaya al Barca libera Jordi Alba | Inter e Juventus pronte a sfruttare l’occasione per giugno

L’arrivo dell’esterno classe 1995, in scadenza con i bianconeri di Spagna nel 2023, toglierebbe spazio a Jordi Alba. Il mancino blaugrana ha appena accettato di rinnovare fino al 2024 a condizioni economiche inferiori, ma non sembra rientrare più tra gli intoccabili. A 32 anni la sua esperienza con il Barca potrebbe, quindi, concludersi. Alla finestra ci sono sia la Juventus che l’Inter, intenzionate a rifare il look della mancina il prossimo giugno.

I nerazzurri già in estate avevano fatto un tentativo, torneranno alla carica in estate per sistemare il quinto a sinistra nel dopo Perisic, che non rappresenta una sicurezza in quel ruolo. La Vecchia Signora, invece, dopo anni in cui Alex Sandro è in costante calo di rendimento potrebbe inserirsi per puntellare la fascia. Il costo dell’operazione si dovrebbe aggirare intorno ai 15-20 milioni di euro, l’ingaggio da offrire allo spagnolo dovrebbe essere di 5 milioni netti a stagione.