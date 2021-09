Nuovo centrocampista alla Juventus: scambio due per uno in Francia

La Juventus punta a rinforzare il centrocampo di Massimiliano Allegri con innesti di qualità assoluta: idea dalla Francia per il top

Saranno mesi importanti per Massimiliano Allegri che dovrà lavorare duramente in questi mesi per riportare la Juventus allo splendore di un tempo. Non sarà facile, ma l’allenatore livornese continuerà per la sua strada dopo un inizio complicato. A gennaio potrebbero esserci già i primi nuovi colpi in grado di puntellare la rosa bianconera, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo che non entusiasma più di tanto.

LEGGI ANCHE >>> Napoli, l’incognita Insigne e l’assalto dell’Inter a gennaio

Juventus, idea Bruno Guimaraes: maxi affare col Lione

La dirigenza bianconera si è diretta così in Francia con il profilo avvincente del centrocampista del Lione, Bruno Guimaraes, che ha fatto parte della spedizione alle Olimpiadi del Brasile campione. Classe 1997, il sudamericano potrebbe fare al caso proprio di Allegri dando la giusta dose di qualità dopo l’arrivo di Locatelli in estate. La società torinese sarebbe anche sul punto di imbastire una super trattativa inserendo anche il cartellino di McKennie, sempre più vicino all’addio, valutato intorno ai 30 milioni, e quello di Mattia De Sciglio (8 milioni). Quest’ultimo è stato già protagonista con la maglia del Lione in prestito con Rudi Garcia prima del ritorno a Torino.

LEGGI ANCHE >>> Il Milan studia l’assalto a gennaio | Il giocatore apre al rinnovo a 6 milioni

Tutto si deciderà nelle prossime settimane con la Juventus che continuerà a monitorare il fronte calciomercato per rinforzare la zona centrale di campo guidata da Massimiliano Allegri. Ora ci sarà subito il big-match contro il Napoli per i bianconeri dopo un inizio complicato con un pari e una sconfitta cocente in casa contro l’Empoli.

Un’idea suggestiva in ottica futura per la Juventus che vorrebbe assicurarsi i migliori prospetti in circolazione. La dirigenza bianconera è sempre molto attiva per arrivare a giocatori giovani, ma già pronti per essere protagonisti in campo europeo.