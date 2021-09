Il Milan studia l’assalto a gennaio | Il giocatore apre al rinnovo a 6 milioni

Il Milan segue ancora Jesus Corona, studiando un assalto per gennaio ma il giocatore apre al rinnovo col Porto

Il Milan non molla la presa per Jusus Corona: nonostante il ritorno di Brahim Diaz e il colpo in extremis di Junior Messias, Maldini e Massara continuano a seguire con estrema attenzione il centrocampista messicano che non ha ancora trovato l’accordo con il Porto. Il giocatore non intende rinnovare se non alle sue condizioni e cioè con un ingaggio di 6 milioni di euro l’anno. Il Porto deve prima ottenere liquidità dalla cessione di un calciatore e avrebbe chiesto tempo. Corona non ha, quindi chiuso alla possibilità di rinnovare, ma solo alle sue condizioni, come riportato da’ todofichajes.com’.

Il Milan spera ancora nel colpo Jesus Corona

Il Milan e il Siviglia stanno alla finestra, sperando in un mancato accordo tra il giocatore e il suo attuale club che gli permetta di prelevare il giocatore a costo zero nel 2022. A giugno Jesus Corona potrebbe rescindere il suo contratto e decidere dove andare. Le richieste non mancano e il giocatore fa leva su questo per tenere sotto scacco il Porto.

Il Porto, però, non è disposto ad accettare richieste al di sotto dei 15 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva dal club rossonero, vista la situazione contrattuale del giocatore. A gennaio Maldini potrebbe sferrare un nuovo attacco, sperando in un abbassamento della richiesta ma l’apertura del ‘Tecatito’ al rinnovo per 6 milioni di euro, frena le speranze del Milan che non avrebbero il budget per coprire quella cifra.