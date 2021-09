Il Liverpool piomba su Kessie: Klopp prova lo scambio shock

Il Liverpool è pronto a fare carte false per rinforzare la mediana con l’arrivo di Kessie. Proposto uno scambio stellare per chiudere già a gennaio.

Dopo un’estate in cui sembrava che l’accordo per il rinnovo di Frank Kessie fosse vicino, il Milan non è ancora riuscita a prolungare l’accordo con l’ivoriano. Il centrocampista andrà in scadenza nel 2022 e potrebbe essere un altro giocatore perso a parametro zero dai rossoneri, dopo quanto già successo con Donnarumma e Calhanoglu. Sono molti i club europei che vorrebbero convincere il 24enne a trasferirsi e tra questi ci sarebbe anche il Liverpool.

Milan, possibile scambio Kessie-Alcantara a gennaio

I Reds, infatti, vorrebbero creare una diga nel cuore del campo, aggiungendo un calciatore con le caratteristiche di Kessie a Fabinho. Per evitare l’asta con altre squadre sull’ingaggio, sarebbero disposti a imbastire uno scambio con i rossoneri già per il calciomercato di gennaio.

Il calciatore proposto sarebbe Thiago Alcantara, mai entrato completamente nei meccanismi di squadra del Liverpool. L’accordo potrebbe essere molto vantaggioso per il Milan, che eviterebbe di non ricavare nulla dall’addio dell’ivoriano e, anzi, andrebbe a inserire in rosa un centrocampista dalle indiscusse qualità tecniche. Lo scambio avverrebbe sulla base di una valutazione di 30 milioni per i cartellini di entrambi i calciatori.