“Senza Immobile, Italia peggiorata”: l’annuncio che scagiona il centravanti

Il pareggio per 0-0 contro la Svizzera, ha fatto finire nel mirino delle critiche dei tifosi Immobile: le parole sul centravanti dell’Italia

Stanno facendo molto discutere i due pareggi consecutivi contro Bulgaria e Svizzera dell’Italia nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali di Qatar 2022. Gli azzurri non vincono una partita nei 90′ dai quarti di finale di Euro 2020 con il Belgio e i gol degli attaccanti continuano a non arrivare, soprattutto quelli dei centravanti. Ciro Immobile sta soffrendo e non riesce a essere decisivo come con la Lazio. Ed è chiaro che, in mancanza di un ‘9’, si faccia più fatica nel momento in cui esterni offensivi e centrocampisti non sono nella forma migliore.

Italia, il problema non è Immobile: le parole sul centravanti

Luigi Salomone, giornalista de ‘Il Tempo‘, ha postato un tweet parlando di Immobile: “In queste due partite negative dell’Italia, quando è uscito Immobile, la squadra è peggiorata. Il problema è la condizione fisica dei centrocampisti e l’assenza di fantasia: per questo soffre Ciro e chiunque giochi lì davanti“. Secondo il giornalista, dunque, il problema principale non riguarda il centravanti, ma lo stato di forma di quelli intorno. Mercoledì una partita contro la Lituania da vincere, altrimenti il percorso si complicherebbe ancor di più.