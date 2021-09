Napoli-Juventus, il comunicato UFFICIALE su Chiesa: decisione presa

La Juventus tira un sospiro di sollievo: Federico Chiesa si è sottoposto agli esami strumentali che non hanno evidenziato alcuna lesione

Federico Chiesa ha lasciato il ritiro della Nazionale per un problema al bicipite femorale. Questa mattina il figlio d’arte è stato sottoposto agli esami strumentali presso il J-Medical. la risonanza magnetica ha avuto esito negativo, come riportato dallo stesso club tramite un comunicato ufficiale. Un esito che quindi esclude lesioni e che evita complicazioni per la Juventus che però non vuole rischiare di avere complicazioni.

Per questa ragione Chiesa non dovrebbe comunque essere disponibile per la sfida di sabato contro il Napoli al Diego Armando Maradona. I bianconeri giocheranno, poi, martedì contro il Malmoe nell’esordio stagionale in Champions League e anche per questa ragione il club deve mantenere prudenza per evitare ricadute.