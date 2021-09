Il Milan vuole il centrocampista | Idea di scambio con la Juve

Il Milan pensa al possibile sostituto di Kessié e la prima alternativa potrebbe essere un giocatore della Juventus: ipotesi di scambio a gennaio

Il Milan vede sempre più lontano il rinnovo di Franck Kessié che continua a fare braccio di ferro con la società per avere un aumento sull’ingaggio. Paolo Maldini continua a mantenere la stessa linea già adottata con Donnarumma e Calhanoglu, anche a costo di perdere un altro pezzo fondamentale della rosa di Stefano Pioli. Sono diverse le squadre in pressing sul centrocampista ivoriano e per questa ragione il Milan sta cercando delle soluzioni alternative. Tra i nomi che più attirano la dirigenza rossonera c’è quello di Rodrigo Bentancur. Il centrocampista uruguaiano darebbe continuità alla linea del club di puntare sui giovani e rappresenterebbe un degno sostituto di Kessié che ha già acquisito, nell’arco di questi anni, esperienza internazionale.

LEGGI ANCHE>>>Emergenza Juventus, a Napoli senza nove calciatori: scoppia la polemica

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, cambia tutto | Permanenza e addio a sorpresa

Il Milan propone Romagnoli per arrivare a Bentancur

L’idea del Milan sarebbe quella di proporre alla Juventus uno scambio, inserendo nell’affare Alessio Romagnoli più una parte cash. Il difensore rossonero è in scadenza nel 2022 e ha, quindi, una valutazione di circa 10-15 milioni di euro. I bianconeri aprirebbero alla cessione di Bentancur, valutato circa 30 milioni di euro, ma a condizioni diverse rispetto all’idea del club milanese.

LEGGI ANCHE>>>Kessie fa tremare il Milan | Contratto rifiutato e offerta shock

La ‘Vecchia Signora’ sarebbe disposta a lasciare andare l’uruguaiano classe ’97 qualora il Milan aprisse alla cessione di Sandro Tonali come contropartita che ha una valutazione simile a quella di Bentancur. I rossoneri, però, non intendono rinunciare all’ex Brescia che ha già iniziato al meglio questa stagione. Il Milan, quindi, continuerà a premere per lo scambio Romagnoli-Bentancur a gennaio ma la decisione spetterà alla Juve.