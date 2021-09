Il Milan torna in corsa per lo spagnolo | Duello da 45 milioni con la Juve

Il Milan torna in corsa per l’attaccante spagnolo ma deve fronteggiare la Juventus

Il Milan può ritenersi soddisfatto del calciomercato in entrata. Nonostante i pesanti addii di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, sono arrivati tanti giocatori importanti che hanno dato profondità di rosa a Stefano Pioli. Tra i colpi incompiuti del Milan c’è anche, però, Dani Olmo, uno dei grandi protagonisti di Euro2020 con la Spagna. L’attaccante classe ’98 è stato nel mirino dei rossoneri ma anche della Juventus ma è stato ad un passo dal trasferimento al Barcellona che avrebbe chiuso un cerchio visto che Olmo ha un passato nelle giovanili dei blaugrana. In un intervista al quotidiano tedesco ‘Süddeutsche Zeitung‘, l’attaccante del Lipsia rompe il silenzio e racconta cosa non è andato nella trattativa:

LEGGI ANCHE>>>Monchi prova il furto alla Serie A: Inter e Milan gelate

LEGGI ANCHE>>>Pjanic dichiara amore alla Juventus | Che elogio a Dybala!

Dani Olmo sul mancato approdo al Barcellona: occasione Milan

“Non c’è stato nemmeno il tempo di pensare ad un trasferimento, è stato tutto troppo veloce. Per ora ho la testa su tutta la stagione con il Lipsia e qui sto bene. Voglio davvero giocare, combattere di nuovo con il Lipsia nei tornei internazionali. Questa è la mia motivazione”.

LEGGI ANCHE>>>Milan attento: la Premier lo vuole nel calciomercato di gennaio

Parole molto decise quelle di Dani Olmo che , di fatto, rilanciano il Milan in chiave mercato ma anche le Juventus. Sia i rossoneri che i bianconeri sono i due club italiani che più si sono avvicinati allo spagnolo che, però, ha un contratto con il Lipsia fino a giugno 2024 e ha una valutazione piuttosto alta, di circa 40-45 milioni di euro.