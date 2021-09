Milan attento: la Premier lo vuole nel calciomercato di gennaio

Il Sassuolo rischia di perdere Domenico Berardi a gennaio: interessamento di un club di Premier

Allarme Berardi in casa Sassuolo. L’attaccante campione d’Europa con la Nazionale di Roberto Mancini e leader del club emiliano potrebbe lasciare la Serie A nella sessione invernale di calciomercato. Durante l’estate sono state diverse le squadre che si sono avvicinate a lui ma il Sassuolo ha sempre respinto qualsiasi tentativo o offerta nei suoi confronti. Molti club di Serie A, in particolare Milan e Fiorentina, hanno sempre palesato l’interesse per l’attaccante calabrese ma adesso per Berardi potrebbe aprirsi la strada della Premier League.

Il Sassuolo trema: il Leicester su Berardi, beffa al Milan

Secondo le notizie che arrivano dall’Inghilterra, in particolare dal ‘Daily Mail’, il Leicester sarebbe sulle tracce di Domenico Berardi e avrebbe già contattato il Sassuolo per capire la fattibilità dell’operazione. I neroverdi chiedono circa 35 milioni di euro ma la possibilità di un suo trasferimento a gennaio è concreta e il Milan potrebbe perdere il treno per un giocatore che segue ormai da diverso tempo.