Milan, Giroud negativo al Covid-19 | Il comunicato UFFICIALE

Il bomber francese, Olivier Giroud, è risultato negativo al Covid-19 e sarà disponibile contro la Lazio

Arriva una buona notizia per il Milan e per Stefano Pioli in vista del big match contro la Lazio. Il centravanti francese, Olivier Giroud, è risultato negativo al Covid-19 dopo aver contratto il virus ad inizio settembre. Non è ancora certa la sua presenza dal primo minuto a San Siro domenica pomeriggio ma certamente torna a disposizione di Pioli. Il Milan ha diramato un comunicato sul proprio sito ufficiale:

LEGGI ANCHE>>>Guardiola prova lo scambio top con il Milan | C’è un ostacolo

LEGGI ANCHE>>>Inter-Milan, scambio e risposta provocatoria | Grana Kessie

“AC Milan comunica che Olivier Giroud è risultato negativo al Covid-19. Il calciatore, domani, verrà sottoposto allo screening medico previsto dal protocollo federale per la ripresa dell’attività sportiva”.