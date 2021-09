Inter-Milan, scambio e risposta provocatoria | Grana Kessie

L’Inter e il Milan potrebbero presto avviare uno scambio: tuttavia, i rossoneri devono risolvere la grana Kessie

Diversi sono stati gli affari tra Inter e Milan nel corso degli anni. I rossoneri hanno dei problemi a centrocampo e bisogna risolvere la grana legata al rinnovo di Kessie, in scadenza nel 2022. Sul centrocampista ivoriano c’è il pressing di Juventus e soprattutto PSG. D’altra parte, c’è l’Inter interessata a Rafael Leao, che lascerebbe la squadra di Pioli per trovare più spazio e Marotta offrirebbe lo scambio con Gagliardini. Quest’ultimo sarebbe un altro tassello da aggiungere al centrocampo del Milan.

Inter, scambio con il Milan Gagliardini-Leao

Gagliardini-Rafael Leao è uno scambio che il Milan non gradisce, ecco perché Maldini ‘provocherebbe’ inserendo anche il nome di Martin Satriano. Il giovane attaccante uruguaiano non è partito in prestito ed è ancora nella rosa dell’Inter, che ha deciso di puntare su profili un po’ più esperti in attacco. Un due per uno con Satriano che sembrava destinato alla Serie B. Resta da capire cosa ne pensano i nerazzurri, visto che sull’attaccante sono riposte belle speranze. In attesa di capire cosa succederà a Kessie e quali saranno le priorità del Milan.