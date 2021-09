La Juventus gioca d’anticipo: scambio per il centrocampista

La Juventus cerca di anticipare due big di Serie A per l’acquisto del centrocampista: possibile scambio nel calciomercato di gennaio

La Juventus si concentra sul big match con il Napoli. Il primo grande scontro della stagione, che potrà dare qualche indicazione in più sullo stato mentale e sulle difficoltà della rosa bianconera. La ‘Vecchia Signora’ punta a riscattare un inizio di stagione al di sotto delle aspettative e recuperare subito quota in classifica. Il gruppo viene da una clamorosa sconfitta per mano dell’Empoli all’Allianz Stadium e serviranno l’esperienza e la bravura di Allegri per non far pesare questo dettaglio. Qualche problema nell’undici titolare, però, per il tecnico livornese c’è. In particolare, a causa degli impegni con le Nazionali non sarà della partita Federico Chiesa.

Inoltre, i giocatori sudamericani non saranno al massimo della condizione e presumibilmente non partiranno tutti titolari. La coperta è corta, soprattutto a centrocampo. Il rientro di Arthur si farà ancora attendere per un po’ di tempo. L’acquisto di Locatelli è stato ottimo e funzionale, ma è improbabile che il solo talento azzurro riesca a risollevare le sorti della mediana. Non a caso, il mister avrebbe riaccolto molto volentieri Pjanic a Torino. Il bosniaco avrebbe occupato la casella di regista e uomo d’ordine – che ora manca in rosa -, ma l’operazione si è rivelata infattibile. La società, in questo senso, è già proiettata al calciomercato di gennaio e potrebbe provare l’anticipo su Roma e Napoli.

LEGGI ANCHE>>> Juventus e Barcellona riprovano lo scambio: affare sugli esterni

Scambio per il centrocampista a gennaio: la Juventus anticipa Roma e Napoli

La Juventus prova a giocare d’anticipo. Per potenziare la zona centrale del campo, un profilo che piace è quello di Denis Zakaria. Il regista svizzero è in scadenza di contratto giugno 2022 con il Borussia Monchengladbach e viene valutato sui 25-30 milioni di euro. Il classe ”96 è nell’orbita anche di Roma e Napoli, in particolare i giallorossi lo avrebbero voluto durante l’ultimo calciomercato, ma per la mancanza di cessioni sono stati costretti a rinunciarvi.

LEGGI ANCHE>>> La verità sul colpo della Juventus: l’annuncio di Cherubini

Per battere la concorrenza, la ‘Vecchia Signora’ potrebbe cercare di intavolare uno scambio di cartellini con Weston McKennie. Lo statunitense non convince più di tanto Allegri ed è il maggiore indiziato ad essere sacrificato. Il suo accordo termina a giugno 2025 e si tratterebbe all’incirca di uno scambio alla pari economicamente parlando con l’ex Young Boys.