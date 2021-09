Muro più invalicabile d’Europa: l’Inter torna a tremare per il difensore

La Uefa elegge il difensore nerazzurro come il più abile recuperatore di palloni in circolazione. L’Inter si prepara a ricevere numerose offerte per lui.

L’Inter ha appena concluso una sessione di calciomercato in cui i dirigenti sono riusciti a vendere due big a cifre faraoniche e a sostituirli bene, senza dissanguare le casse nerazzurre. La strategia indicata dal presidente Zhang è questa e Beppe Marotta e Piero Ausilio dovranno metterla in pratica anche nelle prossime sessioni. Sono diversi i gioielli ancora a disposizione di Simone Inzaghi e per uno di questi, nel prossimo futuro, si potrebbe innescare un’asta tra i club più ricchi d’Europa.

Skriniar muro invalicabile | L’Inter si prepara a un’asta per lui

Parliamo del difensore slovacco Milan Skriniar, che continua a offrire prestazioni molto importanti con la maglia della Beneamata e della sua nazionale. Come emerge dalle statistiche della Uefa, infatti, il classe 1996 è il giocatore con il numero più alto di palle recuperate nelle partite di qualificazione a Qatar 2022. Su di lui è sempre vivo l’interesse del Manchester City, ma si inseriranno anche altri club nella corsa a Skriniar, e tra questi il Manchester United, che sogna la coppia d’oro con Varane.

Il prezzo fissato dai dirigenti nerazzurri, per cedere il venticinquenne, è di 65 milioni di euro. Si tratta solo di una base d’asta, però, che potrebbe prevedere diversi rilanci in estate.