Ansu Fati via a parametro zero: arriva il rifiuto a sorpresa

È in bilico il futuro di Ansu Fati che potrebbe non rinnovare il contratto con il Barcellona: c’è il rifiuto clamoroso

È stato un calciomercato particolare quello che si è concluso da pochi giorni ma i colpi di scena potrebbero non terminare qui. Ci sono ancora tante situazioni in bilico che potrebbero risolversi soltanto nei prossimi mesi, o nella sessione di trasferimenti di gennaio oppure in quella della prossima estate.

Negli ultimi giorni si è parlato anche dell’idea Ansu Fati da parte della Juventus, visto che il futuro della stella del Barcellona sembrerebbe essere in bilico. In queste ore sarebbe arrivata anche una novità a sorpresa riguardo il suo futuro, che potrebbe essere lontano dalla Spagna e si è parlato dell’interesse del Manchester City.

Calciomercato, Guardiola dice no ad Ansu Fati: la Juventus osserva

Secondo quanto riportato da ‘El National’, infatti, il suo procuratore Jorge Mendes lo avrebbe proposto proprio ai ‘Citizens’ in quanto il suo contratto con il Barcellona scade a fine stagione e l’idea è quella di non effettuare nessun prolungamento. Pep Guardiola però non vorrebbe fare un torto al club della sua vita e per questo motivo sarebbe pronto a dire di no al possibile trasferimento.

Ansu Fati quindi dovrà cercare una nuova sistemazione e chissà che non si faccia avanti in maniera concreta la Juventus per cercare il colpo per l’attacco a parametro zero.