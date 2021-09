L’Inter studia il maxi tesoretto sul calciomercato: 55 milioni!

L’Inter programma le mosse più importanti sul calciomercato per riuscire a migliorare la rosa. I nerazzurri studiano i colpi in entrata, ma anche le uscite

L’Inter è al bivio per il suo futuro sul calciomercato, sia per quanto riguarda le entrate che le uscite. I nerazzurri programmano le mosse anche per la prossima stagione e non voglio affatto farsi trovare impreparati, anzi. Infatti, l’intenzione è quella di trovare una sistemazione ai calciatori che non rientrano a lungo termine nel progetto di Simone Inzaghi.

LEGGI ANCHE >>> Inter-Milan, scambio e risposta provocatoria | Grana Kessie

Partiamo dal centrocampo, dove tante cose potrebbero presto cambiare per i nerazzurri. Arturo Vidal, infatti, già al termine di questa stagione potrebbe terminare la sua avventura a Milano: in questo modo, l’Inter risparmierebbe in maniera consistente nel monte ingaggi, visto lo stipendio da 6 milioni netti. Non è l’unica uscita che potrebbe verificarsi a centrocampo: Roberto Gagliardini e Matias Vecino potrebbero salutare i nerazzurri. Il primo vale attorno ai 15 milioni e con un ingaggio da 1,5 milioni, mentre l’ex Fiorentina potrebbe partire per una cifra sui 10 milioni e con un ingaggio da 2,5.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, obiettivo Vlahovic | Una super offerta spiazza Inter e Juve

Calciomercato Inter, gli esuberi in uscita: caccia al tesoretto

Dalla mediana agli esterni e anche lì c’è un calciatore che a fine stagione potrebbe lasciare. Trattasi di Ivan Perisic. Il suo stipendio da 5 milioni a stagione pesa non poco sui conti dell’Inter che potrebbe cederlo a fine stagione anche a fronte di 8 milioni di euro. Passiamo all’attacco dove Alexis Sanchez sembra sempre più vicino all’addio al termine dell’anno. Il cileno è stato dilaniato dagli infortuni nella sua esperienza nerazzurra fino a oggi, ma un ingaggio pesantissimo. Sette milioni di euro a stagione che pesano come un macigno sui conti. Tra ingaggi e cartellini l’Inter riuscirebbe a risparmiare e guadagnare in tutto 55 milioni: una cifra sicuramente interessante per sanare le finanze o reinvestire in entrata.