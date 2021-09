Calciomercato, obiettivo Vlahovic | Una super offerta spiazza Inter e Juve

Dusan Vlahovic ancora al centro di voci di mercato per la prossima stagione: Inter e Juventus seguono l’attaccante, ma una super offerta rischia di spiazzarle

Il calciomercato ha ufficialmente chiuso i battenti, ma per le società non c’è tempo per rilassare i nervi. In Serie A si pensa già ai prossimi colpi, anche perché non tutte le squadre hanno portato a termine i rispettivi obiettivi. Tra gli scontenti c’è la Juventus, orfana di Cristiano Ronaldo e pronta ad affrontare la nuova stagione senza un top player che lo abbia rilevato. Le prime due partite non hanno portato vittorie ai bianconeri, ma tempo per rimediare c’è.

Non è un mistero, però, che mister Allegri volesse un attaccante. A Torino è tornato Moise Kean, ma la partenza di Ronaldo lascia comunque in debito d’ossigeno i bianconeri. Tra gli obiettivi c’era anche Dusan Vlahovic, protagonista di un campionato ad alti livelli con la Fiorentina. Il serbo – già a segno anche quest’anno – ha un contratto in scadenza nel 2023 e la sua posizione aveva attratto le sirene delle big.

Oltre la Juventus, infatti, anche l’Inter aveva sondato il terreno dopo l’addio di Lukaku, tornato al Chelsea. Le due squadre pensano a un nuovo assalto in estate, ma i piani potrebbero essere compromessi dalla Fiorentina. Come riporta Eurosport, infatti, il club viola sarebbe tornato alla carica con gli agenti di Vlahovic, mettendo sul piatto un’offerta monstre.

Calciomercato, Inter e Juventus spiazzate su Vlahovic

La Fiorentina arriva ad offrire infatti 4 milioni più bonus fino al 2024, con l’inserimento di una clausola rescissoria intorno agli 80 milioni di euro. Una cifra che senza dubbio farebbe fare qualche passo indietro a Inter e Juventus per un eventuale nuovo tentativo d’acquisto in estate.