Calciomercato Milan, Klopp vuole subito Kessie: scambio a sorpresa

Il Milan lavora per sistemare il proprio centrocampo e potrebbe esserci uno scambio a sorpresa per risolvere la questione Kessie

Il Milan ha vissuto un calciomercato importante nell’ultima estate e dopo un avvio difficile, condito dagli addii a zero di Calhanoglu e Donnarumma, è riuscita a chiudere alcune operazioni importanti per rendere la rosa competitiva in vista della Champions League, che in casa rossonera mancava ormai da sette anni.

Il ‘Diavolo’ ha iniziato bene in Serie A ma intanto la società continua a valutare le mosse da attuare in futuro. C’è da risolvere anche la situazione legata a Franck Kessie, che ha un contratto in scadenza a giugno 2022 e bisogna trovare un modo per evitare di perderlo gratis come Calhanoglu e Donnarumma.

Calciomercato Milan, offerta clamorosa del Liverpool: Thiago Alcantara per Kessie

Il centrocampista ivoriano è comunque un elemento importante e non mancano le attenzioni di società importanti. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, sulle tracce di Franck Kessie ci sarebbe Jurgen Klopp che vorrebbe provare a prenderlo già a gennaio per evitare di farsi superare dalla concorrenza. Dal portale spagnolo fanno sapere che i ‘Reds’ sarebbero disposti a mettere sul piatto Thiago Alcantara.

Potrebbe essere sicuramente un’operazione importante per i rossoneri visto che non perderebbero gratis Kessie ma lo rimpiazzerebbero con un elemento di qualità.