Guardiola prova lo scambio top con il Milan | C’è un ostacolo

Il Milan potrebbe effettuare uno scambio con il Manchester City e cedere Theo Hernandez: c’è un ostacolo importante

Il Milan ha a disposizione nella sua rosa il miglior terzino sinistro della Serie A, che è stato convocato anche con la Francia, facendo l’esordio dal primo minuto durante la sosta. Theo Hernandez è uno dei top player della squadra di Stefano Pioli, e tanti top club hanno notato le sue prestazioni negli mesi. Su tutti il Manchester City, che vuole un campione sulla sinistra dopo l’eccessiva spesa per Mendy che è quasi sempre infortunato. Per soddisfare le esigenze economiche del Milan, Pep Guardiola vorrebbe impostare uno scambio con Bernardo Silva.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, sei big out per Allegri: “Chiesa e sudamericani a casa”

LEGGI ANCHE >>> La Juventus irrompe sull’obiettivo dell’Inter: colpo a zero

Milan, scambio con Guardiola per Theo Hernandez

Lo scambio tra Bernardo Silva e Theo Hernandez si farebbe sulla base di 60 milioni di euro. Tuttavia, c’è un problema non da poco per il Milan. L’esterno offensivo portoghese percepisce circa 8 milioni a stagione d’ingaggio. Una cifra fuori portata per il club rossonero, che ha lasciato andare anche Donnarumma e Calhanoglu, che volevano un aumento consistente del loro stipendio. Resta da capire se questa suggestione si tramuterà in qualcosa di concreto: molto dipenderà dalla volontà del portoghese, che al Manchester City sta molto bene.