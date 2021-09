Calciomercato Juventus, sirene inglesi per Matthijs de Ligt. Il difensore nel mirino del Liverpool di Jurgen Klopp, intenzionato a comporre un muro difensivo tutto olandese con Virgil van Dijk.

Matthijs de Ligt potrebbe lasciare la Juventus. Il giovane e talentuoso difensore olandese, infatti, è finito nel mirino del Liverpool. Si tratterebbe di una esplicita richiesta del tecnico Jurgen Klopp, intenzionato a comporre un vero e proprio muro difensivo tutto in salsa olandese col più esperto Virgil van Dijk.Una trattativa, quella per portare de Light a Liverpool, tutt’altro che semplice, ma comunque non impossibile per il club britannico che però dovrà ascoltare le richieste economiche (e non solo) della Juventus.

LEGGI ANCHE >> “La Juventus ha rubato!” | Denuncia shock del bomber

Arrivato in bianconero nell’estate del 2019, Matthijs de Ligt è costato circa 85 milioni di euro alla Juventus, che certamente non svenderà il difensore classe ’99, legato alla Vecchia Signora da altri tre anni di contratto. Presupposti economici e contrattuali che escluderebbero una cessione imminente per il difensore, soprattutto in un momento in cui la Juventus ha bisogno di rinnovare la rosa ed in special modo il reparto arretrato.

Calciomercato Juventus, sirene inglesi per de Ligt

Per convincere la Juventus a cedere Matthjis de Ligt, il Liverppol avrebbe messo sul piatto il cartellino dell’attaccante brasiliano Roberto Firmino, più un conguaglio economico da 60 milioni di euro. Un’offerta invitante, ma che non convincerebbe la Juventus. Il club di Andrea Agnelli chiederebbe infatti 75 milioni di euro più il cartellino di Mohamed Salah per lasciar partire il difensore classe ’99.