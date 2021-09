“La Juventus ha rubato!” | Denuncia shock del bomber

L’Inter si prepara al debutto in Champions contro il Real Madrid: il bomber doppio ex parla della sfida e lancia una frecciata alla Juventus

Il ritorno dalla sosta per le Nazionali dà ufficialmente inizio al primo tour de force per i club. Ne sa qualcosa l’Inter, impegnata in campionato con la Sampdoria e poi pronta a debuttare in Champions League. L’appuntamento è da brividi, a San Siro, contro il Real Madrid, per dare avvio ad un girone che comprende anche Shakhtar e Sheriff. Partire bene potrebbe dare la giusta fiducia ad una squadra che deve riscattare l’anonimo cammino dello scorso anno nella competizione.

Ne sa qualcosa Ivan Zamorano, doppio ex della sfida, che a ‘As’ ha presentato la gara: “Ho il cuore diviso, ho vissuto due esperienze magnifiche con entrambe le squadre“. Poi fa un pronostico: “La mia mente dice che il Real vincerà al Bernabéu e l’Inter a San Siro. E voglio anche, e credo, che entrambe lotteranno per il campionato”. Il cileno, nel 1997/98 vinse una coppa Uefa in nerazzurro battendo in finale la Lazio, partita nella quale segnò anche una rete.

Inter, l’ex bomber attacca la Juventus

I ricordi di quella stagione portano Zamorano a lanciare una frecciata alla Juventus: “In quell’anno abbiamo vinto anche lo ‘scudetto’, anche se la Juventus ce lo ha rubato!“. E aggiunge: “Poi è venuto fuori il tempo che in quella partita decisiva l’arbitro è stato comprato…”. L’allusione è a quel famoso Inter-Juve con il fallo di Iuliano non sanzionato in area contro Ronaldo.