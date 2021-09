Per Raspadori l’Inter offre lo scambio | L’idea di Marotta

L’Inter potrebbe a breve puntare su Giacomo Raspadori, in grande spolvero con la maglia dell’Italia: ecco l’idea di Marotta

Negli ultimi anni, l’Inter ha dovuto spesso fare a meno delle prestazioni di Stefano Sensi, infortunato per gran parte della scorsa stagione. Muscoli fragili, che gli hanno anche impedito di partecipare a Euro 2020. Al suo posto è stato convocato Pessina, autore di un grande Europeo. Il centrocampista dell’Inter, inoltre, è stato costretto a rientrare a Milano saltando l’ultima sfida con la Lituania, costringendo Jorginho a giocare tre partite. In gol Giacomo Raspadori, che interessa molto al club nerazzurro.

LEGGI ANCHE >>> La Juventus apre alla cessione | 80 milioni e doppio colpo in Serie A

LEGGI ANCHE >>> Il Milan torna in corsa per lo spagnolo | Duello da 45 milioni con la Juve

Inter, Sensi a gennaio per Raspadori

Il futuro di Giacomo Raspadori potrebbe essere all’Inter. L’attaccante del Sassuolo interessa ai nerazzurri da tempo, è chiaro che se dovesse continuare così, sarà molto complicato accaparrarselo. Anche per le richieste molto alte dell’ad Carnevali. In caso di doppia cifra, infatti, il club neroverde potrebbe anche chiedere sui 40 milioni. Ma Marotta ha la carta Sensi da giocarsi: il centrocampista verrebbe offerto al Sassuolo come ‘acconto’ in vista di un possibile affare per l’estate prossima. Quella che precederà il Mondiale di Qatar 2022.