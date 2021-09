La Juventus apre alla cessione | 80 milioni e doppio colpo in Serie A

La Juventus apre alla cessione del difensore per ridurre il monte ingaggi e tentare il colpo in Serie A

Ritorna in campo la Serie A e alle 18:00 i riflettori sono puntati suo big match tra Napoli e Juventus. La squadra di Massimiliano Allegri deve necessariamente vincere, dopo i 5 punti persi nelle prime due giornate di campionato. Tra i tanti assenti tra cui Dybala, Cuadrado, Chiesa, non ci sarà neppure Matthijs De Ligt che con tutta probabilità partirà dalla panchina. La Juventus riconosce il valore del giocatore ma le tante richiesta dall’estero stanno facendo vacillare la dirigenza bianconera. Il difensore olandese, dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, è diventato il giocatore più pagato in rosa con un ingaggio annuo di 12 milioni di euro. La Juve potrebbe cercare nuove pretendenti per liberarsi di un altro ingaggio molto pesante a bilancio.

La Juventus pensa alla cessione di De Ligt

La Juventus vorrebbe incassare circa 80-90 milioni di euro dalla cessione di De Ligt e le squadre in grado di sborsare tale cifra sono Chelsea, Manchester United, Manchester City, Psg e Real Madrid. Dalla sua cessione, la ‘Vecchia Signora’ ricaverebbe una cifra considerevole da poter reinvestire.

Tra i difensori accostati alla Juventus c’è sempre Alessio Romagnoli, ormai sempre più sotto nelle gerarchie di Pioli e distante dal Milan, ma potrebbe farsi spazio anche l’ipotesi del colpo Mancini dalla Roma che porterebbe i bianconeri ad abbassare sensibilmente il monte ingaggi.