Champions League: la Juventus sorride, l’Atalanta resiste | I risultati

Prima giornata di Champions League: la Juventus cala il tris al Malmo, pareggio in extremis per l’Atalanta. Tutti i risultati

L’edizione 2021/22 della Champions League parte con i fuochi d’artificio. Nella prima giornata di coppa impegnate due italiane: la Juventus ha superato il Malmo, mentre l’Atalanta ha conquistato un pareggio contro l’Atalanta. Ma andiamo con ordine. I bianconeri, giunti in terra svedese senza tifosi al seguito, riscattano un inizio di campionato sottotono e regolano il Malmo per 3-0.

Le reti tutte nel primo tempo: a sbloccare il risultato Alex Sandro su assist di Bentancur, poi Dybala (su calcio di rigore) e Morata hanno chiuso i giochi. Nella ripresa tanti cambi e gol cercato anche da Kean, ma il risultato non cambia. Nel girone della Juventus vittoria anche del Chelsea sullo Zenit per 1-0 grazie al gol di Lukaku.

Partita spettacolare tra Villarreal e Atalanta. I nerazzurri partono meglio e dopo sei minuti sono già avanti grazie al gol di Freuler su assist di Zapata. Gli spagnoli escono alla lunga e trovano il pareggio con Trigueros. La Dea accusa il colpo e viene tenuta a galla da Musso, autore di alcune splendide parate.

Il gol è però nell’aria e il Villarreal ribalta tutto al 73′ con Groeneveld. L’Atalanta, però, non demorde e trova il pareggio nel finale con Gosens. Finisce così 2-2, con i gialli di Spagna che chiudono il match anche in dieci per l’espulsione di Coquelin. Tra le altre partite da segnalare la vittoria del Bayern Monaco per 3-0 sul campo del Barcellona: doppietta di Lewandowski.

Champions League, i risultati: vince la Juventus, pari Atalanta

Girone E

Barcellona-Bayern Monaco 0-3 (34′ Muller, 56′, 85′ Lewandowski)

Dinamo Kiev-Benfica 0-0

Girone F

Young Boys-Manchester United 2-1 (13′ Cristiano Ronaldo (M), 66′ Ngamaleu (Y), 95′ Siebatcheu (Y)

Villarreal-Atalanta 2-2 (6′ Freuler, 39′ Trigueros, 73′ Groeneveld, 83′ Gosens)

Girone G

Salisburgo-Siviglia 1-1 (21′ Sucic, 42′ Rakitic)

Lilla-Wolfsburg 0-0

Girone H

Malmo-Juventus 0-3 (23′ Alex Sandro, 45′ Dybala (rig.), 45’+1 Morata

Chelsea-Zenit 1-0 (69′ Lukaku)