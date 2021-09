Dzeko e Inzaghi sotto attacco dopo Inter-Real: “Inguardabile”

Inter-Real Madrid è terminata con la vittoria finale dei Blancos. Non mancano critiche nei confronti di Edin Dzeko, ma anche Simone Inzaghi

L’Inter ha giocato un gran primo tempo contro il Real Madrid, ma alla fine tra stanchezza e cali di concentrazione ha dovuto abdicare ai Blancos. I nerazzurri, inevitabilmente, nonostante una prestazione che resta da rimarcare per lunghi tratti, hanno ricevuto delle critiche per il punteggio finale. Il mirino è puntato verso Edin Dzeko. L’attaccante è andato vicino al gol, ma è stato neutralizzato da un grande Courtois.

Il bosniaco ha giocato molto per la squadra, come è pienamente nello stile del suo calcio, ma non sempre lasciando il segno. Inoltre, si è reso protagonista di alcuni errori banali in appoggio, soprattutto quando la stanchezza ha iniziato a prendere il sopravvento. E i tifosi sui social non hanno perdonato l’ex Roma, sottolineando le sue imprecisioni.

Le critiche a Dzeko e Inzaghi dopo Inter-Real

I tifosi nerazzurri, inoltre, puntano il dito anche contro Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro, a loro avviso, è reo di aver sostituito Lautaro Martinez e non Dzeko nel secondo tempo. Una scelta che a molti non è piaciuta e che è finita ancor di più nel mirino della critica visto il risultato finale. Di seguito vi proponiamo diversi tweet su questa scia e che esprimono il pensiero del popolo nerazzurro.

Ok ma si potevano scegliere giocatori diversi da Dzeko e Correa. Ma appena uno lo dice, arrivano le truppe di Ausilio e Marotta. — Pasquale (@PasqualeTrotta5) September 16, 2021

Dzeko è inguardabile.

Lento, macchinoso, ha perso proprio quello in cui era bravo, manco un pallone tiene.

Scompare, è lento.

115 mln e abbiamo preso a 0 la punta di una squadra settima.

Su correa non dico niente, perché resta un giocatore da Lazio e basta — Ways (@anti_calcio) September 16, 2021

Ha sbagliato Inzaghi e basta, bene perché cerca di cambiare le cose, male perché toglie Lautaro anziché Dzeko — Antonio (@Antonio11158007) September 16, 2021