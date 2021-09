Champions League, sconfitte di misura per Inter e Milan | Tutti i risultati

Mercoledì di Champions League amaro per le italiane: Inter e Milan sconfitte di misura da Real Madrid e Liverpool. Tutti i risultati della prima giornata dei gironi

La prima giornata di Champions League regala gol e spettacolo. Dopo le emozioni del martedì, le restanti partite dei gironi consegnano verdetti inaspettati. Non sorridono le italiane. Inter e Milan escono sconfitte di misure rispettivamente da Real Madrid e Liverpool: gare differenti, ma stesso risultato. Ma andiamo con ordine. I nerazzurri giocano con personalità e costruiscono diverse occasioni.

Inter-Real Madrid

Protagonista nel primo tempo Lautaro (Marotta ha confidato che il rinnovo è vicino): l’argentino ci prova in tutti i modi, ma Courtois abbassa la saracinesca. Prima dell’intervallo ci prova anche Dzeko, ma il Real si salva. Nella ripresa i Blancos alzano i ritmi e Handanovic e Skriniar sbrogliano alcune situazioni. Nel finale, poi, la beffa: all’89’ Camavinga mette in mezzo un pallone perfetto per Rodrygo che anticipa Bastoni e fulmina Handanovic per lo 0-1.

Liverpool-Milan

Non va meglio al Milan. Partenza shock ad Anfield, con il Liverpool avanti subito con un autogol di Tomori. Maignan tiene in piedi i suoi, parando un calcio di rigore a Salah. I Reds chiudono i rossoneri nella propria area di rigore per oltre mezzora, poi calano i ritmi e il Diavolo si ritrova. Prima dell’intervallo arrivano due gol nel giro di un minuto – con Rebic prima e Diaz poi -.

Tutto da rifare per il Liverpool, che rischia a inizio ripresa: Kjaer segna il gol dell’1-3, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Poco dopo Salah rimette il match in parità, prima della splendida segnatura di Henderson che fissa il punteggio sul definitivo 3-2. Sugli altri campi colpisce l’1-1 tra Bruges e Psg, mentre il Manchester City regola per 6-3 il Lipsia.

Champions League, tutti i risultati

GIRONE A

Manchester City-Lipsia 6-3 (16′ Ake (M), 28′ Mukiele (ag), 45’+2 Mahrez (M), 56′ Grealish (M), 42′, 51′, 73′ Nkunku (L), 75′ Cancelo (M), 85′ Jesus

Club Brugge-PSG 1-1 (15′ Herrera (P), 27′ Vanaken (B)

GIRONE B

Liverpool-Milan 3-2 (9′ Tomori (ag), 42′ Rebic, 43′ Diaz, 48′ Salah, 69′ Henderson)

Atletico Madrid-Porto 0-0

GIRONE C

Sporting Lisbona-Ajax 1-5 (2′, 9′, 51′, 63′ Haller (A), 33′ Paulinho (S), 39′ Berghuis (A)

Besiktas-Borussia Dortmund 1-2 (20′ Bellingham, 45’+3 Haaland, 94′ Rubio)

GIRONE D

Inter-Real Madrid 0-1 (89′ Rodrygo)

Sheriff-Shakhtar 2-0 (16′ Traoré, 62′ Yansane)