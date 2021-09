Il bilancio preoccupa in casa Juventus: rosso di 209 milioni!

La Juventus ha chiuso l’esercizio 2020-21: il bilancio del club bianconero spaventa, la perdita ammonta a ben 209 milioni di euro

Tanti club stanno vivendo un momento assai duro dal punto di vista economico/finanziario. La pandemia da Covid-19 ha fatto registrare diverse perdite, costringendo le società a rallentare o indietreggiare nei loro processi di crescita, scendendo a compromessi. Una situazione che non si era mai verificata prima, che ha spinto le grandi compagini a tentare una vera e propria rivoluzione con la Superlega, progetto per il momento annullato ma a cui la Juventus in particolare non rinuncia.

La ‘Vecchia Signora’ ha chiuso l’esercizio 2020-21, registrando un rosso consolidato di ben 209 milioni di euro. Aumento importante rispetto agli 89,7 milioni dell’esercizio precedente, con una diminuzione dei ricavi per 92,7 milioni. Il motivo è da ricondurre sia all’emergenza sanitaria mondiale, sia ai minori proventi da gestione diritti da calciatori. L’indebitamento finanziario netto ammonta a 389,2 milioni di euro. Il Consiglio di Amministrazione ha approvato oggi i dati in questione. È stata, inoltre, convocata l’assemblea degli azionisti il prossimo 29 ottobre all’Allianz Stadium.